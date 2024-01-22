В Венгрии не будут участвовать в оказании военной помощи Украине из спецфонда ЕС

Согласно предложению Еврокомиссии, страна должна будет заплатить до €60 млн, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто

БУДАПЕШТ, 22 января. /ТАСС/. Венгрия не намерена участвовать в предоставлении Украине военной помощи на €5 млрд в год из специального фонда Евросоюза, но не может препятствовать другим странам поставлять оружие Киеву. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, принимающий участие во встрече с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

"Мы не готовы принимать участие в каком-либо процессе, который приведет к увеличению поставок оружия на Украину. Согласно предложению Еврокомиссии, Венгрия должна будет заплатить до 23 млрд форинтов (€60 млн - прим. ТАСС) в течение года после принятия решения, чтобы другие страны поставляли оружие Украине. Очевидно, что Венгрия это не поддержит и не станет поставлять оружие Украине. В то же время мы не можем и не хотим препятствовать другим поставлять оружие на основании их собственных национальных решений", - сказал глава МИД, беседуя с венгерскими журналистами в перерыве совещания. Его пресс-конференция транслировалась телеканалом М1.