Maersk направил суда из Средиземноморья в Азию в обход Красного моря

Первый рейс в восточном направлении, совершит судно Maersk Gibraltar, который отправится из порта Танжер 23 января 2024 года, сообщили в компании

СТОКГОЛЬМ, 22 января. /ТАСС/. Датская судоходная компания Maersk перенаправляет контейнерные перевозки маршрута ME2 между Италией/западной частью Средиземного моря и восточным побережьем Индии/ОАЭ из Красного моря и Аденского залива вокруг мыса Доброй Надежды. Об этом говорится в сообщении компании.

"Ситуация в Красном море/Аденском заливе и вокруг него остается нестабильной. Нашим приоритетом остается безопасность наших моряков, судов и вашего груза. Учитывая это, мы вносим изменения в наш сервис ME2. Эти изменения принесут вам большую предсказуемость и надежность вашей цепочки поставок в этой сложной среде, <...> ME2 будет перенаправлена через мыс Доброй Надежды", - говорится в сообщении.

Первый рейс в восточном направлении, совершит судно Maersk Gibraltar, который отправится из порта Танжер 23 января 2024 года. Первое судно по новому маршруту в западном направлении отправится из Салалы примерно 4 февраля 2024 года.

Ситуация в Красном море

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа представители йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль- Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.

18 декабря министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты совместно с партнерами и союзниками на Ближнем Востоке работают над созданием международной коалиции по противостоянию угрозе со стороны хуситов. В число участников операции должны войти Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.

В ночь на пятницу вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары, используя самолеты, корабли и подводные лодки, по объектам "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена. Президент США Джо Байден заявил, что удар был нанесен в ответ на "беспрецедентные атаки хуситов" в Красном море и носит оборонительный характер. В американской администрации указали, что были атакованы места дислокации ракет, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и радиолокационные станции хуситов.