22 января, 13:07,
обновлено 22 января, 13:25
Санкции в отношении России

Сийярто назвал 13-й пакет санкций против России ненужным

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. AP Photo/ John Minchillo
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
© AP Photo/ John Minchillo

Венгрия не поддержит его, если он будет включать запреты в области ядерной энергетики, отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики

БУДАПЕШТ, 22 января. /ТАСС/. Венгрия считает 13-й пакет санкций Евросоюза против России ненужным и не поддержит его, если он будет включать запреты в области ядерной энергетики. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, принимающий участие во встрече с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

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Он напомнил, что раньше уже говорил о том, что "предыдущие 12 пакетов санкций оказали большее влияние на европейскую, чем на российскую экономику и не приблизили достижение мира" на Украине. "Если посмотреть на цифры, то окажется, что политика санкций провалилась", - отметил глава МИД. Тем не менее, сказал он на встрече с венгерскими журналистами в перерыве совещания, в Брюсселе готовят новый, уже 13-й пакет ограничительных мер "и даже предлагают, чтобы он затрагивал ядерную энергетику". "Такие санкции Венгрия не поддержит", - сообщил Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась телеканалом М1. 

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