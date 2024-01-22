Сийярто назвал 13-й пакет санкций против России ненужным

Венгрия не поддержит его, если он будет включать запреты в области ядерной энергетики, отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики

БУДАПЕШТ, 22 января. /ТАСС/. Венгрия считает 13-й пакет санкций Евросоюза против России ненужным и не поддержит его, если он будет включать запреты в области ядерной энергетики. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, принимающий участие во встрече с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

Он напомнил, что раньше уже говорил о том, что "предыдущие 12 пакетов санкций оказали большее влияние на европейскую, чем на российскую экономику и не приблизили достижение мира" на Украине. "Если посмотреть на цифры, то окажется, что политика санкций провалилась", - отметил глава МИД. Тем не менее, сказал он на встрече с венгерскими журналистами в перерыве совещания, в Брюсселе готовят новый, уже 13-й пакет ограничительных мер "и даже предлагают, чтобы он затрагивал ядерную энергетику". "Такие санкции Венгрия не поддержит", - сообщил Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась телеканалом М1.