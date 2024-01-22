Шадаев: серийное производство в РФ базовых станций 5G могут запустить в 2025-2026 годах

Первая базовая станция уже есть, отметил министр цифрового развития

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Серийное производство базовых станций, поддерживающих формат связи 5G, может быть запущено в России в 2025-2026 годах. Такое мнение в интервью телеканалу "Соловьев Live" выразил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"Первая базовая станция уже есть. Но я думаю, что в серию - 2025-2026 годах [будет запущено производство]. Это уже будет серийное производство в тех объемах, которые позволят операторам развивать свои сети исходя из своих потребностей", - сказал министр.

По его словам, эти базовые станции будут в том числе поддерживать формат связи 5G. Шадаев отметил, что отрасль устраняет в сверхэкстремальные сроки отставание по внедрению и развитию этой технологии.

В декабре 2023 года Шадаев рассказывал, что активное развертывание сетей формата 5G на отечественных базовых станциях начнется в крупных городах РФ с 2026 года, а в 2025 году пройдут подготовительные работы по запуску сетей.

В начале декабря 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что правительство дополнительно направит около 3,5 млрд рублей на выпуск базовых станций для облегчения операторам перехода к сетям 5G.

В январе 2023 года операторы связи РФ заключили с российскими производителями базовых станций для сетей связи форвардные контракты на сумму более 100 млрд рублей. Общий объем поставок до 2030 года составит порядка 75 тыс. базовых станций, а с 2028 года операторы должны будут закупать исключительно отечественные базовые станции.