Зеленский сообщил, что Польша будет поставлять Украине оружие в кредит

Украинский президент отметил, что это новая форма сотрудничества, направленная на крупномасштабные закупки оружия для потребностей страны

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Украина будет закупать оружие у Польши в кредит, сообщил по итогам встречи в Киеве с польским премьер-министром Дональдом Туском украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, польский заем станет новой формой сотрудничества двух стран.

"Мы ценим непреклонную поддержку и новый пакет военной помощи Украине со стороны Польши, а также новую форму сотрудничества, направленную на крупномасштабные закупки оружия для потребностей Украины, - польский заем для Украины", - написал Зеленский в X (ранее Twitter).

Украинский президент также добавил, что обсудил с Туском возможности для будущего совместного производства вооружений.

В сентябре 2023 года находившийся в то время на посту премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Варшава больше не поставляет Киеву никакого вооружения. Позднее слова Моравецкого пояснил занимавший тогда пост пресс-секретаря польского правительства Петр Мюллер, указав, что власти республики передают Украине только то вооружение, поставки которого были согласованы ранее. После этих заявлений польской стороны украинский министр обороны Рустем Умеров подтвердил, что Украина продолжает получать оружие из Польши, не уточнив, идет речь о новых поставках или о получении ранее согласованных партий вооружений.