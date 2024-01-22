Алтай, Дагестан и Калининград могут включить в эксперимент по легализации гостевых домов

Заместить министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков отметил, что такие поправки ведомство подготовило к рассмотрению соответствующего законопроекта ко второму чтению

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ предлагает включить в эксперимент по установлению правового статуса гостевых домов Алтай, Алтайский край, Республику Дагестан и Калининградскую область, такие поправки министерство подготовило к рассмотрению соответствующего законопроекта ко второму чтению. Об этом сообщил заместить министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

"Законопроектом, принятым в первом чтении, предусматривалось три региона-участника: Крым, Севастополь и Краснодарский край. Много запросов от туристических регионов на то, чтобы тоже участвовать в эксперименте. Поэтому мы будем предлагать расширять эксперимент до семи субъектов, добавив туда Республику Алтай, Алтайский край, Республику Дагестан и Калининградскую область", - сказал замминистра в ходе круглого стола комитета Госдумы по туризму.

По его словам, министерство также предлагает дать регионам право контролировать соблюдение требований за деятельностью гостевых домов. "Будем предлагать раздел по осуществлению регионального и государственного контроля за деятельностью гостевых домов, потому что, если мы устанавливаем обязательные требования, то нам, безусловно, нужно отдать в руки регионам возможность контролировать соблюдение этих требований", - объяснил он.

Вахруков отметил, что соответствующие поправки согласованы заинтересованными федеральными ведомствами. "Я думаю, что сегодня мы их внесем в правительство", - резюмировал он.

30 ноября 2023 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о проведении в Крыму, Краснодарском крае и Севастополе эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2026 года.

Согласно документу, гостевые дома должны с 1 января 2024 года обязательно включаться в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, предусмотренный законом "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Для внесения в этот перечень гостевой дом должен отвечать ряду требований. Так, в нем должно быть не больше 15 номеров, а его общая площадь не должна превышать 1 тыс. кв. м. Кроме того, он должен находиться на кадастровом учете и размещаться на земельном участке для индивидуального жилищного строительства.