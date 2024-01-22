"ГПБ Лизинг": китайская спецтехника брендов LGCE, LiuGong, XCMG стала фаворитом на рынке

По экспертным оценкам Группы, на основные типы импортированной техники приходится 65% всей импортируемой дорожно-строительной техники в России

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Китайские бренды строительно-дорожной техники, среди которых LGCE, LiuGong, XCMG, Lonking и Sany, стали самыми востребованными на рынке лизинга у клиентов Группы "Газпромбанк Лизинг", сообщается в материалах компании.

"Самыми востребованными среди клиентов Группы стали китайские бренды LGCE, LiuGong, XCMG, Lonking, Sany, Zoomlion, Lovol и Shantui. В основном на территорию РФ ввозятся средние колесные погрузчики, экскаваторы-погрузчики, средние гидравлические экскаваторы и мини-погрузчики с бортовым поворотом. В целом на основные типы импортированной техники приходится 65% всей импортируемой дорожно-строительной техники в РФ", - говорится в сообщении.

По экспертным оценкам Группы "Газпромбанк Лизинг", продажи новой строительно-дорожной техники на территории РФ в 2023 году составили 79 тыс. единиц. Доля группы в общих продажах составляет 21% или 16,5 тыс. единиц техники, рост продаж - 61% к показателям 2022 года. Прошлый год стал рекордным для России по продажам грузовой техники: +71% к 2022 году. Доля импорта выросла с 36% до 50%, при этом китайские бренды в топ-10 самых продаваемых грузовых автомобилей лидируют с долей 65% от общих продаж.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2023 году составили 1,149 млн единиц (по данным "Автостата"), что на 64% больше 2022 года. При этом продажи Группы "Газпромбанк Лизинг" в данном сегменте идут опережающими рынок темпами: рост составил 115%. По предварительным данным, оценивающим рынок лизинга, каждый третий легковой автомобиль приобретен в лизинг клиентами группы. В общих продажах легковых и легких коммерческих автомобилей доля группы увеличилась по итогам года до 5%.

"По оценке наших аналитиков, в 2024 году лизинг может укрепить позиции по всем направлениям автотранспортных продаж. Самый оптимистичный прогноз ожидаем по грузовому транспорту: доля лизинга в общих продажах вырастет на 5%. Лизинг легкового, легкого коммерческого транспорта и строительно-дорожной техники сохранит в 2024 году положительную динамику в пределах 1-2% за счет госпрограммы субсидирования. Группа "Газпромбанк Лизинг" продолжит выстраивать активную линию взаимодействия с поставщиками и работать над новыми программами в целях оперативного обновления коммерческих автопарков клиентов", - комментирует исполнительный вице-президент Газпромбанка, генеральный директор Группы "Газпромбанк Лизинг" Максим Калинкин.