Во Франции Societe Generale оштрафовали на €4,5 млн за необоснованные сборы

Регулятор охарактеризовал действия банка в 2019-2021 годах как "вводящую в заблуждение коммерческую практику"

ПАРИЖ, 22 января. /ТАСС/. Генеральное управление по конкуренции, потреблению и борьбе с уклонением от уплаты налогов Франции оштрафовало банк Societe Generale на €4,5 млн за неправомерное списание банковских сборов со счетов клиентов. Об этом говорится в заявлении регулятора.

Согласно заявлению, списания происходили в 2019-2021 годах и представляли собой "комиссию за услуги". Подобные действия регулятор охарактеризовал как "вводящую в заблуждение коммерческую практику". "С согласия прокуратуры Нантера Societe Generale был предложен соразмерный серьезности деяний компромиссный штраф в размере €4,5 млн, который банк согласился выплатить", - гласит коммюнике.

По данным газеты Les Echos, в рамках сделки с управлением по конкуренции банк должен будет разместить на своем сайте на 30 дней упоминание об этом решении и признание соответствующей практики "вводящей в заблуждение". Также представитель банка сообщил изданию, что проблему с неправильным списанием комиссии, вызванную техническим сбоем, обнаружили еще в 2020 году и возместили ущерб пострадавшим клиентам. Сколько человек и какие группы населения пострадали от технического сбоя, не уточняется.