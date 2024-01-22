Новые фермы могут дать прирост выпуска молока в 2024 году в 360 тыс. тонн

Планируется ввести в эксплуатацию 61 ферму

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Возможный рост производства молока в 2024 году может составить 360 тыс. тонн за счет недавно введенных в эксплуатацию молочных ферм, а также ферм, планируемых к вводу в 2024 году. Об этом говорится в презентации, представленной заместителем министра сельского хозяйства РФ Андреем Разиным в ходе "Первого форума лидеров молочной индустрии".

В материалах указывается, что в 2024 году планируется ввести 61 ферму. Дополнительный объем производства молока на них в 2024 году оценивается 174 тыс. тонн. В то же время число ферм, введенных до 2024 года и находящихся на стадии достижения проектной мощности, составляет 72. Дополнительный объем производства молока на этих фермах в 2024 году оценивается в 186 тыс. тонн.

"Несмотря на все сложности, мы сохранили инвестиционную активность, мы продолжили развивать новые проекты, и это мы будем продолжать и в 2024 году. Мы рассчитываем не менее 50 тыс. новых скотомест ввести за счет новых инвестиционных проектов, которые реализуются у нас на территории нашей страны", - отметил Разин.

Как следует из презентации, производство молока во всех категориях хозяйств в 2020 году составило 32,226 млн тонн, в 2021 году - 32,339 млн тонн, в 2022 году - 32,984 млн тонн.

"Что касается объемов производства, мы видим, что несмотря на все сложности, мы стабильно развиваемся и стабильно растем последние годы. И ежегодно увеличиваем общий объем производства молока в стране. С 2016 года мы стабильно прирастаем, и 2023 год у нас не будет исключением. Мы рассчитываем, что достаточную серьезную прибавку к уровню прошлого года мы увидим", - сказал Разин.

Также в материалах отмечается, что в число регионов-миллионников, производящих более четверти сырого молока от общего объема, входят Республика Татарстан, Краснодарский край, Республика Башкортостан, Алтайский край, Ростовская область и Воронежская область.