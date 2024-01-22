Инженеры "Росэлектроники" получили стипендию президента за оборудование защиты информации

Созданное решение позволяет значительно улучшить эксплуатационные характеристики производимой продукции специального назначения, сообщили в пресс-службе холдинга

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Инженеры НПП "Сигнал" (входит в холдинг "Росэлектроника" Ростеха) получили стипендии президента РФ за разработку оборудования для защиты информации. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

"Президентской стипендии были удостоены инженеры научно-исследовательского отделения НПП "Сигнал" (в составе "Росэлектроники" предприятие входит в концерн "Автоматика") за разработку оборудования для защиты информации. Созданное решение позволяет значительно улучшить эксплуатационные характеристики производимой продукции специального назначения", - сообщили в пресс-службе.

Как отметил генеральный директор НПП "Сигнал" Александр Некрасов, сейчас средства связи, модернизированные с учетом разработки специалистов предприятия, уже выпускаются и поставляются для обеспечения безопасности страны.

Стипендия работникам оборонно-промышленного комплекса учреждена в 2013 году и выплачивается за достижения в отрасли на основании соответствующего указа президента и постановления правительства РФ.