Россия в 2023 году увеличила экспорт молочной продукции на 18%

Как рассказал директор департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России Владимир Скворцов, российская молочная продукция поставляется в порядка 60 стран

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Экспорт молочной продукции из России в 2023 году вырос на 18% по сравнению с предыдущим годом. Об этом заявил гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов в ходе "Первого форума лидеров молочной индустрии".

"В последние несколько лет серьезными драйверами внутреннего рынка - особенно в 2023 году это было видно - становятся рост потребления и экспорта. По нашим оценкам, в прошлом году потребление выросло примерно на 5%, экспорт вырос на 18%", - сказал Белов.

"Очень важная тенденция, что мы начали экспортировать товары, востребованные на мировом рынке, биржевые товары. Например, почти пятикратный рост поставок сухого обезжиренного молока, практически в три раза - сухой сыворотки", - добавил он.

Как рассказал директор департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России Владимир Скворцов, российская молочная продукция поставляется в порядка 60 стран, при этом примерно треть отечественных предприятий экспортируют свою продукцию.

"Традиционно поставляем в страны СНГ и постсоветского пространства, но в прошлом году активно вышли на международный рынок, например, Алжира - они второй в мире по объему потребления данного вида продукции", - отметил Скворцов.