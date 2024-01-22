Италия запустит новую морскую линию грузовых перевозок с Египтом

В итальянском МИД отметили, что открытие такого маршрута, "преференциального и безопасного", будет способствовать наращиванию товарообмена не только с египетским государством, но и со всем Африканским континентом

РИМ, 22 января. /ТАСС/. Новая морская линия для перевозки грузов соединит порты в Триесте на северо-востоке Италии и египетском Думьяте, расположенном в дельте Нила (примерно в 200 км к северу от Каира). Как сообщила пресс-служба МИД Италии, соответствующее соглашение было подписано в Каире.

Как отмечается, открытие такого маршрута, "преференциального и безопасного", будет способствовать наращиванию товарообмена не только с Египтом, но и со всем Африканским континентом. "Это также послужит открытию новых инвестиционных возможностей в Египте для итальянской цепочки поставок в таких приоритетных отраслях, как агропродовольственная и текстильная промышленности, - говорится в заявлении МИД. - Итальянская продукция, особенно агропродовольственная, фармацевтическая и текстильная, сможет легко попасть не только на египетский рынок, но также на рынки Африки и Ближнего Востока благодаря стратегическому географическому положению Египта, которое предлагает возможность выхода на потенциальный рынок, насчитывающий до миллиарда потребителей".

В пресс-службе напомнили, что это входит в концепцию национального "плана Маттеи", который предусматривает содействие развитию африканских стран, в том числе для предотвращения миграционных потоков. Эта тема станет центральной на саммите Италия - Африка 29 января.