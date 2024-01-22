22 января, 15:35
Форум "Сильные идеи для нового времени"

На форум АСИ и Фонда Росконгресс "Сильные идеи" подали более 10 тыс. идей

По информации фонда, участниками форума "Сильные идеи для нового времени" уже стали более 50 тыс. человек из всех регионов страны

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Более 10 тыс. идей подано через крауд-платформу для участия в форуме "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

"Больше 10 тыс. проектов и предложений зарегистрированы на форум "Сильные идеи для нового времени" (СИНВ), организованного АСИ и Фондом Росконгресс, соорганизатор - ВЭБ.РФ. Подать свою заявку можно до 31 января на краудплатформе по семи направлениям. Цель форума - найти и поддержать перспективные инициативы и идеи, которые смогут помочь развитию российского бизнеса, а также социальной, образовательной, технологической, экологической, цифровой сферы страны", - сказано в сообщении.

Участниками форума уже стали более 50 тыс. человек из всех регионов страны. "Меньше двух недель остается до окончания приема заявок на форум "Сильные идеи для нового времени". Мы ждем проекты и решения в любой стадии разработки. Наши эксперты готовы оказывать помощь лидерам и командам, чтобы общими усилиями подготовить сильные инициативы, способные изменить жизнь граждан к лучшему", - приводятся в сообщении слова гендиректора АСИ Светланы Чупшевой.

По ее словам, наиболее популярные предложения из субъектов касаются поддержки семей, материнства и многодетности, стимулирования предпринимателей к активному росту, развитию туристических территорий, качества школьного и профессионального образования. Поступают также предложения по развитию отечественных технологических компетенций и импортозамещения, созданию цифровых сервисов для повышения качества жизни граждан. "Все они получат оценку, а лучшие из них - поддержку в реализации и тиражировании на всю страну", - цитирует гендиректора АСИ пресс-служба фонда.

Всего по направлению "Качество жизни населения" поступило более 3,6 тыс. идей, по направлению "Эффективный труд и образование" - больше 2,3 тыс., по направлению "Развитие экономики и предпринимательства" - свыше 1,9 тыс. Более 1,6 тыс. заявок поданы по направлению "Пространство для жизни", больше 1,2 тыс. - по направлению "Технологическое развитие", свыше 1 тыс. - по направлению "Эффективное государство", более 670 - по направлению "Экономика данных и цифровые решения".

Лидерство по числу поданных идей удерживает Башкирия - регион направил на форум больше 2 тыс. заявок, второе место занимает Москва - более 1 тыс. заявок. Тройку замыкает Саратовская область - свыше 870 поданных идей.

Участие в конкурсе брендов

Также до 31 января на крауд-платформе продолжается прием заявок на конкурс растущих отечественных брендов "Знай наших". Его участниками стали уже более 8,5 тыс. брендов со всей России.

Больше всего заявок подано в номинации "Продукты питания" - больше 3,2 тыс., следом идут "Потребительские товары" - свыше 1,9 тыс., "Креатив" и "Специальные номинации" - более 1,2 тыс., "ИТ" - больше 480 и "Высокие технологии" - более 390.

Первое место по количеству поданных брендов за Татарстаном - свыше 1,6 тыс., второе место - у Башкирии (более 1,4 тыс.), в тройку также входит Москва (больше 800). В первой десятке - Приморье (более 300 брендов), Подмосковье и Ростовская область (больше 260), Саратовская область (свыше 170), Самарская область (более 160), Санкт-Петербург (больше 150) и Иркутская область (более 140).

О форуме

Форум "Сильные идеи для нового времени" - ежегодное мероприятие, которое по поручению президента России организуют Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. В этом году он пройдет 26-27 февраля, идеи и проекты по развитию страны принимаются до 31 января на краудплатформе идея.росконгресс.рф по семи направлениям. Уже подано более 3,9 тыс. идей, значительная часть - около одной тысячи заявок - это проекты по развитию социальной сферы. ТАСС - генеральный информационный партнер форума. 

Теги:
РоссияФорум "Сильные идеи для нового времени"