Продажи электромобилей Exlantix ES в России начнутся летом 2024 года

РФ станет первым экспортным рынком

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Автопроизводитель Chery выведет на рынок РФ новый бренд премиальных электромобилей Exlantix. Продажи первой модели - электрокупе Exlantix ES - начнутся летом 2024 года, говорится в сообщении компании.

"Совет директоров АО "Чери автомобили рус" принял решение о выводе на российский рынок нового премиального бренда электрических автомобилей Exlantix. Что примечательно, Россия станет первым экспортным рынком. <…> Старт продаж запланирован летом этого года. Первым на рынке будет представлен четырехдверный электрокупе Exlantix ES", - отмечается в сообщении.

Электромобиль обладает запасом хода в 650 км, который достигается благодаря мощной 800-вольтовой батарее емкостью 82 кВт/ч. Автомобиль может восполнить заряд с 30% до 80% за 15 минут.

Кроме того, в рамках развития бренда в России компания намерена создавать зарядную инфраструктуру на базе дилерских центров.