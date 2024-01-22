Илья Ясинский покинет Банк России с 4 февраля

На его место назначен Богдан Шабля, ранее он возглавлял службу текущего банковского надзора

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский уходит из ЦБ 4 февраля 2024 года. На его место назначен Богдан Шабля, ранее он возглавлял службу текущего банковского надзора, сообщила пресс-служба регулятора.

"Приказом председателя Банка России Шабля Богдан Александрович с 5 февраля 2024 года назначен директором департамента финансового мониторинга и валютного контроля. Ранее он возглавлял службу текущего банковского надзора. Илья Ясинский, ранее занимавший должность директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля, покидает Банк России 4 февраля 2024 года", - отмечается в сообщении.

Исполняющим обязанности директора службы текущего банковского надзора назначен Алексей Шарлай, в настоящее время он - заместитель руководителя этого структурного подразделения.

Ясинский работал в ЦБ РФ с 1994 года на различных должностях, в том числе в департаменте банковского надзора.