Торгпред в Сингапуре назвал продукцию халяль трендом в экспорте сельхозпродукции из России

Михаил Бондаренко подчеркнул, что прогнозируемая стоимость мирового рынка халяльной индустрии в 2024 году должна превысить планку в $2 трлн

ТОКИО, 22 января. /ТАСС/. Халяльная продукция будет трендом в экспорте российских сельскохозяйственных товаров. Об этом заявил торговый представитель России в Сингапуре Михаил Бондаренко в рамках выступления на "Российско-сингапурском форуме: экспорт продукции халяль на рынки Юго-Восточной Азии".

"Безусловно, продукция халяль будет трендом в экспорте российской сельхозпродукции. А страны ЮВА (Юго-Восточной Азии - прим. ТАСС) - серьезный игрок на этом рынке", - заявил Бондаренко. "Россия как глобальный игрок на рынке сельскохозяйственной продукции, занимая пятое место среди экспортеров халяльной продукции в мире, безусловно, должна развивать это направление, тем более у нас есть, что предложить рынку. <...> Мы должны знать все особенности этого сегмента, уметь быстро реагировать на текущую конъюнктуру при поставках качественной, конкурентной продукции, отвечающей стандартам халяль. Торгпредство со своей стороны поддерживает рабочие контакты с глобальными игроками, организациями, которые сертифицируют, производят, доставляют и реализуют халяльную продукцию как в России, так и в странах Юго-Восточной Азии", - отметил он.

Торговый представитель РФ подчеркнул, что "прогнозируемая стоимость мирового рынка халяльной индустрии в этом году должна превысить планку в $2 трлн, из которых на рынок АСЕАН приходится чуть меньше половины".

"Российско-сингапурский форум: экспорт продукции Халяль на рынки Юго-Восточной Азии" состоялся 22 января и был организован совместно торговым представительством России в Сингапуре, АО "Российский экспортный центр" и Министерством сельского хозяйства РФ. В программе мероприятия был доклад о рынке продукции халяль, процедуре сертификации, а также информация для российских компаний, планирующих начать экспорт в страны Юго-Восточной Азии, а именно в Сингапур, Индонезию, Малайзию и Бруней. Спикерами мероприятия выступили крупнейшие импортеры из этих стран. Также приняли участие около 100 представителей российских компаний.