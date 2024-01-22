"Фосагро" заключила специнвестконтракт по развитию производства в Балаково

Объем инвестиций в проект превысит 18 млрд рублей

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Группа "Фосагро" заключила специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0.) по развитию Балаковского производственного комплекса, сообщила компания. Подписи под документом поставили вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, глава Балаковского муниципального района Сергей Грачёв, генеральный директор АО "Апатит" (череповецкий химический кластер группы "Фосагро") Александр Гильгенберг.

Объем инвестиций в проект превысит 18 млрд рублей.

На условиях СПИК 2.0. в балаковском подразделении компании планируется разработка и внедрение гибкой схемы производства минеральных удобрений MAP/DAP/NPS/NPK (моноаммонийфосфат, диаммонийфосфат, сульфоаммофос, комплексные азотно-фосфорно-калийные удобрения). В частности, планируется создать мощности по производству почти 1 млн тонн сложных NPK-удобрений и 0,5 млн тонн DAP в год.

"Выход на проектную мощность планируется в 2026 году. В результате общий объем выпуска продукции, необходимой отечественным аграриям, увеличится на 28% в зависимости от номенклатуры выпускаемой продукции", - сообщила компания. В рамках СПИК 2.0 балаковское предприятие сможет пользоваться налоговыми льготами на прибыль и имущество в соответствии с законодательством РФ и Саратовской области.

Специальный инвестиционный контракт предполагает, что инвестор заключает соглашение с государством, в котором фиксируются его обязательства реализовать проект. Государство со своей стороны обеспечивает стабильность условий ведения бизнеса и предоставляет меры господдержки.