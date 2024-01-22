Сербия сформирует кабмин до 15 марта для получения средств от ЕС в II квартале

Сербский президент Александар Вучич отметил, что стране необходимо принять многочисленные нормативные акты для реализации плана развития страны "Сербия 2027 - скачок в будущее"

БЕЛГРАД, 22 января. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что рассчитывает на формирование правительства к 15 марта, чтобы получить средства из инвестиционного пакета ЕС для Западных Балкан уже в мае-июне 2024 года.

"Что касается правительства, я очень надеюсь, что оно будет сформировано к 15 марта, - указал Вучич. - Если нам удастся оформить законные сроки к апрелю, это значит, что парламент должен выбрать правительство не позднее 15 марта. Мы попытаемся до конца марта принять важные законы, чтобы в апреле они в Европе могли бы принять определенные решения, чтобы первое распределение этих денег могло быть осуществлено в мае или начале июня".

Глава государства подчеркнул, что Сербии необходимо принять многочисленные нормативные акты для реализации плана развития страны "Сербия 2027 - скачок в будущее", который в том числе подразумевает увеличение ВВП республики до €100 млрд до конца 2027 года.

В конце октября 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала странам Западных Балкан инвестиционный пакет в €6 млрд на 10 лет для развития их экономик и проведения реформ.

17 декабря 2023 года в Сербии состоялись парламентские выборы, по результатам которых коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться" получила 129 из 250 мест в парламенте. Следующий за правящей коалицией оппозиционный блок "Сербия против насилия" получила 65 мандатов. Третье место заняла коалиция "Ивица Дачич - премьер Сербии" (18 мандатов). В состав парламента также прошла коалиция "Доктор Милош Йованович - надежда для Сербии" с 13 мандатами и блок "Мы - голос из народа - профессор, доктор Бранимир Несторович", также получивший 13 мест в парламенте. Партия нацменьшинства "Союз венгров Воеводины" получила 6 мандатов. Другие блоки нацменьшинств получили от одного до двух мандатов.