В России инфляция в 2023 году составила 7,42%

По данным ЦБ, в декабре показатель замедлился до 0,73%

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ в 2023 году составила 7,42%, в декабре показатель замедлился до 0,73%, следует из материалов Банка России.

"В декабре 2023 года потребительские цены выросли на 0,73% (в ноябре - на 1,11%). Это объясняется как снижением устойчивой составляющей роста цен, так и замедлением удорожания товаров и услуг с волатильными ценами. В среднем за IV квартал потребительские цены росли темпом 8,7%. Это ниже, чем в предыдущем квартале и в конце 2021 - начале 2022 года. Годовая инфляция замедлилась и составила 7,42%", - сообщает ЦБ.

Тем не менее, по оценкам регулятора, темпы роста цен остаются повышенными по широкому кругу товаров и услуг шестой месяц подряд. По прогнозу Банка России, жесткая денежно-кредитная политика ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия.

ЦБ отмечает, что наиболее заметно снизился годовой прирост коммунальных тарифов, индексация которых была перенесена с июля 2023 года на декабрь 2022 года. В декабре 2023 года коммунальные тарифы не пересматривались. Банк России указывает, что как следствие, годовое повышение стоимости услуг замедлилось и практически сравнялось с приростом цен на продовольственные товары, который опережает рост стоимости непродовольственных товаров.

"С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4 - 4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - указывает регулятор.