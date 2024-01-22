В Петербурге складской комплекс выставили на торги за 375 млн рублей

Заявки принимаются до 15 марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Складской комплекс площадью 4,8 га в Красном Селе выставлен на продажу за 375 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба "Российского аукционного дома"(РАД).

"18 марта Российский аукционный дом (РАД) проведет торги по продаже 100% акций АО "Автогазстрой". Компании принадлежит административно-складской комплекс площадью 4,8 га в Красном Селе. Начальная цена - 375 млн рублей", - говорится в сообщении.

Заявки принимаются до 15 марта. Комплекс находится на Кингисеппском шоссе, недалеко от Гатчинского шоссе, съезда на трассу А-180 "Нарва" и Р-23 "Псков", которая соединяет Петербург и Белоруссию.

В состав лота вошли складские отапливаемые помещения площадью 8,9 тыс. кв. м, административные помещения площадью 4,7 тыс. кв. м и земельный участок, площадь которого составляет 4,8 га.

На сегодняшний день 95% площадей сдаются в краткосрочную аренду. Однако после заключения сделки договоры аренды могут быть пролонгированы.

По словам экспертов, сейчас на рынке в Петербурге наблюдается рекордный спрос на складские помещения. По данным аналитиков, с января по сентябрь 2023 года были сданы в аренду около 450 тыс. кв. м площадей, что почти в два раза выше показателей 2022 года - около 240 тыс. "квадратов".

"На данный момент вакансия в складском сегменте находится на околонулевой отметке и, учитывая анонсированные проекты, в ближайшие годы не вырастет. В связи с этим новый собственник сможет использовать площади как под сдачу в аренду, так и под собственные нужды", - отмечает заместитель руководителя департамента продаж РАД Дарья Гончарова.