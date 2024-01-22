Контейнерооборот Global Ports снизился на 8,6% по итогам 2023 года

По данным холдинга, показатель составил 907 тыс. ДФЭ

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Консолидированный контейнерооборот морских терминалов Global Ports в 2023 году снизился на 8,6% и составил 907 тыс. ДФЭ (TEU), следует из сообщения холдинга.

При этом консолидированный контейнерный грузооборот морских терминалов группы в четвертом квартале 2023 года увеличился на 47,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достиг 264 тыс. TEU, говорится на сайте компании.

Контейнерный грузооборот морских терминалов холдинга на Балтике в 2023 году снизился на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Как отмечается в сообщении группы, снижение вызвано "высокими объемами в I квартале 2022 года".

В сообщении также говорится, что в результате успешной работы по повышению коэффициента использования временно свободных контейнерных мощностей на терминалах на российской Балтике, грузооборот навалочных грузов морских терминалов Global Ports в четвертом квартале 2023 года вырос на 27,8% к 2022 году и составил 1,65 млн тонн, а в целом в 2023 году увеличился на 68,3%, достигнув 6,41 млн тонн.

Global Ports investments PLC - ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке по объему мощностей и контейнерному грузообороту. Терминалы Global Ports расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, ключевых регионах внешнеторговых грузопотоков. Global Ports управляет пятью контейнерными терминалами в России.