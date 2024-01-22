Ремонт установки по выпуску этилена "Сибур-Химпрома" завершится в ближайшее время

Она не получила серьезных повреждений в результате произошедшего пожара, сообщили в компании

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Установка по выпуску этилена и пропилена "Сибур-Химпрома" в Перми не получила серьезных повреждений в результате произошедшего на прошлой неделе пожара, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. В ближайшее время планируется завершить ремонт и вернуть ее в эксплуатацию.

"Установка по производству этилена и пропилена "Сибур-Химпрома" не получила серьезных повреждений, завершить ремонтные работы и вернуть ее в эксплуатацию планируется в ближайшее время. При этом все основные технологические линии предприятия обеспечены ранее сформированными запасами сырья и продолжают работу в штатном режиме. Мы не ожидаем существенных отклонений в объеме выпуска товарной продукции предприятия и рассчитываем в полной мере выполнить свои обязательства перед клиентами", - сказали в компании.

17 января сообщалось, что на предприятии "Сибур-Химпром" в Перми произошел пожар на установке по производству этилена и пропилена.

АО "Сибур-Химпром" является крупнейшим отечественным производителем экологичного пластификатора ДОТФ (диоктилтерефталат), вспенивающегося полистирола и ряда других продуктов нефтехимии.