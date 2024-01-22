Суд признал Pickpoint банкротом

По данным "Спарк", исковая нагрузка на компанию составляет 138,4 млн рублей

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "Сеть автоматизированных пунктов выдачи" (бренд Pickpoint), следует из картотеки судебных дел.

"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - говорится в сообщении.

5 апреля 2023 года сервис временно приостанавливал работу, а 24 апреля 2023 года Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление логистической компании Pickpoint о признании себя банкротом.

Согласно данным "Спарк", исковая нагрузка на компанию ООО "Сеть автоматизированных пунктов выдачи" (бренд Pickpoint) составляет 138,4 млн рублей.