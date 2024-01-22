В Вологодской области увеличился выпуск основных видов продукции из леса

Регион занимает первое место по интенсивности лесозаготовки в России и третье место по объемам лесозаготовки после Иркутской области и Красноярского края

ТАСС, 22 января. Объем производства основных видов продукции из леса в Вологодской области увеличился в 2023 году на 1-7%. Выпуск готовых домокомплектов вырос на 230%, сообщил врио губернатора Георгий Филимонов.

"Предприятия по заготовке и переработке древесины адаптируются к новым реалиям и переориентируются с европейских рынков на азиатские. Показатели к 2022 году: пиломатериалы - 1,8 млн куб. м (105% по итогам 2023 года в сравнении с показателем 2022 года), фанера - 277,1 тыс. куб. м (101%), ДВП - 26,7 млн кв. м (105%), ДСП - 1 045,9 тыс. куб. м (102,9%), заводские домокомплекты - 115,5 тыс. кв. м (230%), бумага и картон - 288,8 тыс. тонн (107%)", - сообщил Филимонов в своем телеграм-канале.

По данным главы региона, в 2023 году предприятия лесопромышленного комплекса области заготовили 14,5 млн куб. м леса, что сопоставимо с предыдущим показателем (в 2022 году - 14,6 млн куб. м).

В Вологодской области насчитывается 11,7 млн га леса, расчетная лесосека - 1,6 млрд куб. м, территория на 81% покрыта лесом. Регион занимает первое место по интенсивности лесозаготовки в России и третье место по объемам лесозаготовки после Иркутской области и Красноярского края.