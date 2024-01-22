ЕС достигло соглашения о переходе к последнему этапу работы над замороженными активами РФ

верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что есть политическое соглашение закончить работу на основе предложения от декабря

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Страны - члены Евросоюза достигли политического соглашения приступить к последнему этапу работы над возможностью использовать замороженные активы России для Украины. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Я могу сказать, что у нас есть политическое соглашение закончить работу на основе предложения от декабря, которое фокусируется на использовании доходов [от замороженных активов РФ]", - сказал он, уточнив, что в настоящее время речь идет об использовании только доходов от российских активов.

"Я почти уверен, что работа будет завершена в скором времени. Дискуссия продолжится сейчас на уровне послов, соглашение почти готово", - сказал Боррель, добавив, что решение должно быть принято до следующего заседания Совета ЕС в феврале.

Агентство Bloomberg сообщило 12 декабря 2023 года, что Евросоюз разработал схему использования доходов от реинвестирования замороженных суверенных активов России, которые намерен затем направить Киеву. Согласно документу, ЕК планирует получить около €15 млрд до 2027 года в виде доходов от реинвестирования замороженных активов РФ. Самый большой объем таких активов - €191 млрд - заблокирован на международной площадке Euroclear в Бельгии, которая только за девять месяцев 2023 года получила с них прибыль в размере €3 млрд. На саммите сообщества 14-15 декабря лидеры ЕС, вопреки ожиданиям, не утвердили предложенный ЕК план.