Оверчук обсудил с премьером Азербайджана торговлю и совместные проекты

Вице-премьер РФ также встретился с азербайджанским коллегой Шахином Мустафаевым, с которым обсудил развитие международного транспортного коридора Север - Юг

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук во время визита в Баку обсудил с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым торгово-экономическое сотрудничество и реализацию совместных проектов. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

"В продолжение визита Алексей Оверчук был принят премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, с которым рассмотрел актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества и ход реализации совместных проектов", - говорится в сообщении.

Оверчук также встретился с азербайджанским коллегой Шахином Мустафаевым, с которым обсудил развитие международного транспортного коридора Север - Юг, вопросы двусторонней торговли и туризма.

"В ходе встречи рассмотрено взаимодействие в транспортно-логистической сфере, констатирован прогресс в организации работы международных пунктов пропуска. Пропускная способность пунктов пропуска через государственную границу между РФ и Азербайджаном увеличилась", - говорится в сообщении. Оверчук также отметил, что страны ведут активную работу "по развитию международного транспортного коридора Север - Юг как в двустороннем, так и в многостороннем формате, развивая западный маршрут этого коридора".

Отмечается также, что Оверчук и Мустафаев, являющиеся сопредседателями межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран, по итогам встречи подписали Дорожную карту по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на 2024-2026 годы. План, как указали в кабмине, включает в себя работу по сотрудничеству в рамках семи ключевых направлений, таких как торгово-экономическое, транспортное, промышленное, сельскохозяйственное, энергетическое, культурно-гуманитарное, а также в сфере информационных технологий.

Положительная динамика и перспективы

Сопредседатели комиссии подчеркнули положительную динамику развития торговли, отметив, что рост товарооборота между Россией и Азербайджаном по итогам 2023 года составил 17,5%.

Вице-премьеры также указали на рост количества туристических поездок между Россией и Азербайджаном. Так, за девять месяцев 2023 года из Азербайджана в Россию совершено 188 тыс. турпоездок, что в 1,5 раза превышает показатели 2022 года, из России в Азербайджан - 368,5 тыс. турпоездок, что в 1,6 раза больше.

Перспективным направлением сотрудничества, как указали в кабмине, стороны отметили создание и продвижение трансграничных круизных маршрутов по Каспию, а также в числе важных направлений совместной работы выделили промышленную кооперацию. "Стороны подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога, направленного на укрепление российско-азербайджанских отношений по всем направлениям сотрудничества", - заключили в правительстве РФ.