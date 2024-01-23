В Тульской области предприятие впервые начало разделять отходы с помощью воды

Преимуществом водного разделения отходов является более высокая доля отбора полезного вторсырья, которое можно вовлечь во вторичный оборот

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Первое предприятие в отрасли по обращению с отходами начало применять в Тульской области технологию разделения отходов с помощью воды. Такое решение позволяет извлекать больше вторсырья и устраняет неприятный запах, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"Разрешение на ввод объекта под Тулой получено в конце декабря прошлого года. На нем будут использоваться передовые технологии переработки несортированных смешанных коммунальных отходов, а также раздельно собранных коммунальных отходов. Благодаря этим технологиям отбирается и утилизируется более 60% полезных фракций от общего количества. Одной из таких технологий является гидросепарация твердых коммунальных отходов (ТКО), которая позволяет разделить ТКО в зависимости от плотности на фракции в водной среде. Гидросепарация широко распространена в горнодобывающей промышленности, но в отрасли по обращению с ТКО это первый такой опыт. Подчеркну, что на объекте установлено преимущественно отечественное оборудование", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Преимуществом водного разделения отходов в сравнении с обычной сортировкой является более высокая доля отбора полезного вторсырья, которое можно вовлечь во вторичный оборот. Кроме того, вода является естественным устранителем запахов.

"Также применена технология утилизации полимерных и других органических отходов методом термического разложения органического сырья в процессе низкотемпературного пиролиза. В результате получается топливо, которое используется при работе оборудования комплекса, а также зольноуглеродистый остаток, применимый для создания техногрунта", - добавил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Стоимость создания предприятия составила около 5,8 млрд рублей. Финансирование осуществлялось за счет средств инвестора с оказанием мер поддержки РЭО на сумму около 1,5 млрд рублей. Мощность по обработке отходов составляет 480 тыс. тонн в год, по утилизации - 208,8 тыс. тонн.