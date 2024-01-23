Биржевой индекс Dow Jones впервые превысил отметку в 38 тыс. пунктов

По мнению экспертов, рекордные показатели связаны с верой инвесторов в запас прочности американской экономики

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Индустриальный индекс Dow Jones впервые в истории Нью-Йоркской фондовой биржи превысил отметку в 38 тыс. пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки.

На момент закрытия торгов в понедельник Dow Jones вырос на 138,01 пункта (0,36%), до 38 001,81 пункта. Предыдущей знаковой отметки - 37 тыс. пунктов - индекс достиг 13 декабря.

Индекс S&P 500 набрал 10,62 пункта (0,22%), поднявшись до уровня 4 850,43 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 49,32 пункта (0,32%), до 15 360,29 пункта.

Промышленный индекс перешел к росту с сентября 2022 года.

По мнению экспертов, рекордные показатели связаны с верой инвесторов в запас прочности американской экономики. "Раньше оптимизм инвесторов исходил из веры в то, что ФРС (Федеральная резервная система США, выполняющая функции центробанка - прим. ТАСС) будет агрессивно снижать [базовую] ставку. Сейчас инвесторы верят, что экономика пуленепробиваема. Неважно насколько поднимутся процентные ставки, экономика их пройдет с легкостью", - приводит агентство Bloomberg слова представителя компании CIBC Private Wealth US Дэвида Донабидиана.