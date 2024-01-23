Путину вскоре доложат о переводе чиновников на отечественные автомобили

Доклад президенту РФ будет направлен в установленный срок, сообщили в кабмине

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Правительство РФ до 1 февраля направит президенту РФ Владимиру Путину доклад о том, как выполняется его поручение пересадить чиновников на отечественные автомобили.

"Доклад президенту будет направлен в установленный срок", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства РФ.

В августе прошлого года Путин высказался о том, что все российские чиновники "должны ездить на отечественных автомобилях". Через месяц он дал официальное поручение о приоритетном использовании госслужащими российских машин. Ответственными назначены правительство РФ, Управление делами президента (УДП) РФ, губернаторы. Доклад от них глава государства ждет до 1 февраля.

В Управделами президента сообщили ТАСС, что уже закупили для чиновников 105 автомобилей Lada Vesta. Ими в первую очередь заменят те иностранные машины, которые выработали свой ресурс. «Выбывшие» импортные авто продадут на торгах, а полученные средства направят за закупку нового транспорта и оборудования к нему. В этом году в УДП намерены расширить список приобретаемых моделей.

В структуру Управления делами президента РФ входит федеральное государственное бюджетное учреждение «Автотранспортный комбинат», которое обеспечивает автотранспортное обслуживание высших органов государственной власти.

Ранее Минпромторг рекомендовал автомобили брендов Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич», Evolute и Haval для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях. Перечень планируется обновлять по мере выхода на рынок новых моделей российского производства. Специалисты считают, что решение об использовании отечественных машин способствует как поддержанию спроса на них, так и дальнейшему развитию автомобильной промышленности, наращиванию объемов и модернизации производства, совершенствованию модельного ряда.