В Приморье и на Сахалине экспорт рыбной продукции вырос на 143% за январь

С начала года на экспорт оформили 683 партии товара общим весом 29,2 тыс. тонн

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Объем экспорта рыбной продукции, которую оформили с начала января 2024 г. в Приморском крае и Сахалинской области, превысил показатель аналогичного периода 2023 г. более чем на 141%. С начала текущего года из этих регионов оформлено на экспорт 683 партии рыбы и морепродуктов общим весом 29,2 тыс. тонн, сообщили ТАСС в пресс-службе Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

"С начала января 2024 года из Приморского края и Сахалинской области оформлено на экспорт 683 партии рыбы и морепродуктов общим весом 29,2 тыс. тонн. Начиная с 2019 года это самое большое количество рыбопродукции, оформленной на экспорт именно в январе. Для примера, в 2023 году на экспорт оформили 443 партии рыбной продукции. Это более 12 тыс. тонн - на целых 141% меньше, чем оформили в январе текущего года", - рассказали в ведомстве.

Управление Россельхознадзора отмечает, что основным импортером стала КНР - 22,5 тыс. тонн рыбной продукции, в Республику Корея отправили 6,1 тыс. тонн, в Японию - 0,6 тыс. тонн. Также небольшие партии рыбы и морепродуктов в январе отправились в ОАЭ, Тайвань и Израиль.

В пресс-службе ведомства добавили, что чаще всего идет на экспорт минтай, треска и живой краб - они остаются самыми востребованными продуктами рыбного экспорта на Дальнем Востоке.