На Херсонщине скот планируют перевести на зерно из-за ЧП на Каховской ГЭС

В регионе стало невыгодно выращивать кукурузу в качестве корма для животных

ГЕНИЧЕСК, 23 января. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства Херсонской области запланировало в 2024 году заменить зеленые корма из кукурузы в рационе сельскохозяйственных животных на зерновые и зернобобовые смеси, так как выращивать кукурузу в регионе стало невыгодно после разрушения плотины Каховской ГЭС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"До разрушения плотины на орошаемых землях выращивались в основном такие влаголюбивые культуры как кукуруза на зерно и зеленый корм, соя, рис. Выращивание вышеназванных культур на богарных землях в климатических условиях Херсонской области экономически нецелесообразно ввиду значительного дефицита влаги. <...> В животноводческих хозяйствах для сохранения баланса кормов на 2024 год нужно скорректировать структуру посевных площадей так, чтобы заменить в рационе животных зеленые корма из кукурузы на зерновые и зернобобовые смеси, кукурузный силос - на сенаж из зернобобовых культур", - рассказали в пресс-службе.

В министерстве уточнили, разрушение плотины привело к невозможности орошать из Северо-Крымского и Каховского каналов сельхозугодия площадью 344 тыс. га. Площади, занятые кормовыми культурами, в 2024 году нужно расширить не более чем на 20%.

"Сельскохозяйственные товаропроизводители области уже в 2023 году при проведении весеннего сева учитывали неопределенность с возможностью орошения ввиду ранее произошедшего повреждения головного сооружения Каховского магистрального канала, вследствие чего воздерживались от посева влаголюбивых культур", - добавили в министерстве.

В конце декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что регион в условиях проблем с водой из-за разрушения Каховской ГЭС перестроит свой сельскохозяйственный план, сделав упор на бахчевые культуры (арбузы, дыни, тыквы), которые не боятся засухи.