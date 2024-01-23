Центробанк Японии сохранил сверхмягкую денежную политику

В то же время прогноз по инфляции на 2025 финансовый год был повышен с 1,7% до 1,8%

ТОКИО, 23 января. /ТАСС/. Банк Японии (ЦБ) по итогам прошедшего двухдневного заседания в очередной раз принял решение сохранить свою сверхмягкую денежную политику, однако слегка повысил прогноз по инфляции на 2025 финансовый год. Об этом говорится в его опубликованном заявлении.

Краткосрочная процентная ставка, как и ожидалось, была сохранена на уровне минус 0,1% для стимулирования рынка. В то же время прогноз по инфляции на 2025 финансовый год (начнется 1 апреля 2025 года) был повышен с 1,7% до 1,8%.

Регулятор также определил целевую доходность по 10-летним государственным облигациям на уровне около 0%. При этом он сохранил потолок предельной доходности 10-летних гособлигаций на уровне 1%. Этот показатель, как было решено летом прошлого года, будет считаться не жесткой границей, а ориентиром.

Политика количественного смягчения при отрицательной учетной ставки направлена на стимулирование рынка и достижение базовой потребительской инфляции на уровне 2%. Инфляция в прошлом году в целом превышала целевой показатель Банка Японии, однако после достижения пика 4,2% в начале прошлого года ее уровень стал снижаться, как и прогнозировал ранее регулятор, и опустился к ноябрю до отметки 2,9%.