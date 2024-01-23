Крымский РНКБ в 2023 году выдал бизнесу льготных кредитов на 19 млрд рублей

В пресс-службе банка уточнили, что более 70% выдано предпринимателям, которые ведут деятельность на территории республики

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Крымский банк РНКБ в 2023 году выдал индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам более 2 тыс. льготных кредитов на общую сумму более 19 млрд руб. По объему средств это на 20% больше показателей 2022 года, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"За 12 месяцев 2023 года РНКБ (входит в группу ВТБ), предоставил индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам более 2 тыс. кредитов на общую сумму свыше 19 млрд рублей в рамках льготных государственным программ поддержки малого и среднего бизнеса, - указали в пресс-службе. - Объем выданных льготных кредитов в 2023 году вырос на 20% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года".

При этом более 70% льготных кредитов были выданы предпринимателям, которые ведут деятельность на территории Республики Крым и города Севастополя, уточнили в РНКБ.

"Кредитование на льготных условиях всегда остается востребованным у представителей малого и среднего бизнеса. В 2022 году около 40% выданных кредитов для бизнеса в РНКБ были оформлены в рамках государственных программ поддержки предпринимателей", - прокомментировал ТАСС итоги года старший вице-президент - директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.

Банк РНКБ - системообразующий банк Республики Крым, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. В 2023 году банк вошел в группу ВТБ. РНКБ обслуживает более 2,5 млн физических лиц и около 100 тыс. корпоративных клиентов.