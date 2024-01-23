Стоимость первого российского дженерика от рака легких снизили на 40%

Цена за упаковку "Осимертиниба" из 10 таблеток в дозировке 80 мг составила 50 341 рубль, сообщили в ФАС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Цена на первый отечественный дженерик "Осимертиниб" для лечения рака легких снижена на 40%. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Согласованные ведомством цены снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный лекарственный препарат "Тагриссо".

"Цена за упаковку "Осимертиниба" из 10 таблеток в дозировке 80 мг составила 50 341 рубль. При этом цена на аналогичную дозировку референтного препарата зарегистрирована в размере 83 333 рубля", -отмечается в сообщении службы.

В ФАС добавили, что согласование цен на первый отечественный дженерик повысит его доступность для граждан. В медорганизациях он должен предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.