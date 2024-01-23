"Делимобиль" намерен провести IPO на Мосбирже

Листинг и начало торгов акциями ожидаются в конце января - первой половине февраля 2024 года

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Каршеринговый сервис "Делимобиль" заявил о намерении провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже.

Как говорится в сообщении компании, размещение и начало торгов акциями ожидаются в конце января - первой половине февраля. В компании выразили надежду, что основную часть составят выпущенные в рамках допэмиссии акции - до 10% от текущего уставного капитала компании.

Привлеченные в рамках IPO "Делимобиль" намерен направить на развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели. Сделка, как отмечается в сообщении, также позволит компании повысить узнаваемость и создать ликвидность для акций на вторичном рынке.