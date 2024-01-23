МИД Нигерии стремится войти в БРИКС и получить постоянное место в СБ ООН

Глава МИД Юсуф Туггар рассказал, что страна рассматривает объединение как "союз развивающихся рынков"

ЛОНДОН, 23 января. /ТАСС/. Власти Нигерии желают присоединиться к БРИКС и считают, что страна заслуживает постоянного места в Совете Безопасности ООН. С такими заявлением выступил министр иностранных дел республики Юсуф Туггар в интервью газете Financial Times.

По его словам, Нигерия стремится вступить в БРИКС и рассматривает его как "союз развивающихся рынков". Министр отметил, что состав постоянных членов СБ ООН должен быть "демократизирован" и расширен за пределы пяти изначальных стран. Туггар видит Нигерию в качестве приоритетного кандидата для получения такого места, подчеркивает издание.

Ранее аналогичную идею нигерийский дипломат озвучил в ходе выступления на сессии 54-го ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе.

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011-м к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась ЮАР. В августе 2023 года в объединение пригласили еще шесть стран, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов - Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия - начали полноценную работу в БРИКС с 1 января под председательством России.