СМИ: делегация турецкой Botas обсудит в России вопросы газового хаба

По данным телеканала TRT Haber, переговоры пройдут в Санкт-Петербурге

СТАМБУЛ, 23 января. /ТАСС/. Делегация турецкой государственной нефтегазовой компании Botas посетит на этой неделе Россию для проведения переговоров о создании на территории республики газового хаба. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

По данным телеканала, переговоры пройдут в Санкт-Петербурге.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через газопровод "Северный поток". Власти Турции заявляют, что с точки зрения инфраструктуры в стране почти все готово для реализации проекта, но необходимо внести поправки в законодательство. Первые законодательные решения были приняты в начале апреля 2023 года и касались Botas и ряда других поставщиков.

Выступая 4 сентября 2023 года в Сочи по итогам переговоров с лидером Турции Тайипом Эрдоганом, Путин сообщил, что "Газпром" передал турецкой госкомпании проект дорожной карты реализации проекта создания газового хаба. Он отметил, что на повестке дня - учреждение совместной рабочей группы. В конце декабря 2023 года вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что реализация проекта может начаться в 2024 году, дорожная карта будет принята в ближайшее время.

Обсудить сам проект планируется во время ожидающегося в феврале визита президента России в Турцию.