Кабмин поддержал продление обязательной продажи валютной выручки до конца года

Как отметил первый вице-премьер Андрей Белоусов, "введенные меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Правительство России поддерживает продление мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованным в официальном Telegram-канале кабмина.

"Введенные меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности. Сегодня можно отметить, что по имеющимся данным в целом экспортеры соблюдают требования указа президента. Это дало возможность покрыть дефицит валюты, необходимой импортерам для сохранения поставок продукции в нашу страну. В настоящее время готовится предложение о продлении действия данных мер до конца текущего года", - прокомментировал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

В сообщении также указано, что данное требование было установлено для стабилизации валютного курса и на основании данных о низких среднедневных продажах экспортной выручки компаниями. Согласно документу меры носят временный характер - сейчас требование установлено до 30 апреля 2024 года. С учетом текущих результатов действующие в соответствии с указом президента меры будут предлагаться к продлению до конца 2024 года.

По итогам октября курс рубля заметно укрепился (+4,5% к предыдущему месяцу), что стало первым месяцем положительной рублевой динамики. По состоянию на сегодняшний день национальная валюта укрепилась до уровня около 90 рублей за доллар с пиковых значений в октябре - курс превышал 101 рубль за $1.

Реакция валютного рынка

До публикации новости о поддержке продления обязательной продажи валютной выручки в 09:50 мск курс доллара находился на уровне 87,93 рубля (+0,15%), евро рос на 0,19%, до 95,99 рубля, а юань дорожал до 12,244 рубля (+0,44%). После публикации, в 09:55 мск, курс доллара перешел к снижению и находился на отметке в 87,74 рубля (-0,07%). В то же время курс евро замедлил рост до 0,02% и находился на уровне 95,83 рубля, юань рос на 0,23%, до 12,218 рубля.