В России запустили первый единый портал госимущества для нужд МСП

По данным Корпорации МСП, в базе собрано свыше 48 тыс. свободных объектов, она постоянно дополняется информацией из 85 регионов и более 7,5 тыс. муниципальных образований

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. В России появилась первая единая онлайн-база государственного имущества для нужд малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации МСП.

Информацию о доступном имуществе различных форм собственности для малого и среднего бизнеса собрали в одном сервисе-агрегаторе "Имущество для бизнеса" на цифровой платформе МСП.РФ. Ранее информацию о свободном имуществе можно было получить только в офисе МФЦ или заказав выписку через портал "Госуслуги". Формированием реестра имущества занимается Корпорация МСП.

По данным Корпорации МСП, в настоящее время в базе собрано более 48 тыс. свободных объектов, она постоянно дополняется информацией из 85 регионов и более 7,5 тыс. муниципальных образований. С помощью нового сервиса на цифровой платформе МСП.РФ предприниматели могут найти удобное офисное помещение, подобрать подходящую площадку для развития производства или выбрать земельный участок, отвечающий их запросам. Также создан специальный раздел с участками и помещениями, подходящими для гостиниц. Сейчас таких объектов более 300.

"Всего за две недели работы сервиса уже более 7 тыс. раз им воспользовались предприниматели. Это говорит о потребности бизнеса в льготном имуществе для развития своего дела. Очень важно, что сервис делает прозрачной и открытой работу по реализации государственного и муниципального имущества. На цифровой платформе МСП.РФ также представлены объекты, которые могут предоставляться малому и среднему бизнесу на льготных условиях в соответствии с 209-ФЗ. Поиск работает по всем регионам, плюс предприниматели имеют возможность подписаться на уведомления о новых объектах, подходящих под их запросы", - сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В пресс-службе пояснили, что при разработке сервиса "Имущество для бизнеса" упор был сделан на простоту, удобство и скорость поиска. Подобрав объект по нужным критериям, предпринимателю не надо разбираться, на какой электронной площадке пройдут конкурсные процедуры и где искать владельца. Каждое предложение имеет свою ссылку на страницу торгов и контакт для связи. Для подбора необходимого имущества достаточно авторизоваться на МСП.РФ через портал "Госуслуги" и указать параметры для формирования списка объектов.

Воспользоваться новым сервисом на цифровой платформе могут представители малого и среднего бизнеса, самозанятые или физические лица.