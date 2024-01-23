Politico: ЕС может включить алюминиевую продукцию в новый санкционный список против РФ

Таким образом Евросоюз намерен ввести санкции против российской энергетики, поскольку стоимость электроэнергии составляет 40% производственных затрат при выплавке алюминия

БРЮССЕЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Российская алюминиевая продукция может быть включена в 13-й пакет санкций Евросоюза против РФ. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники в сообществе.

По их данным, таким образом ЕС намерен ввести санкции против российской энергетики: стоимость электроэнергии составляет 40% производственных затрат при выплавке алюминия.

Как сообщает промышленная ассоциация European Aluminium, предыдущие санкции ограничили импорт российского алюминия лишь на 15%. По словам одного из европейских дипломатов, страны ЕС вскоре приступят к обсуждению "дополнительных деталей, которые в итоге перерастут в предложение о полном запрете" на ввоз этого металла из РФ, передает издание.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Евросоюз начал обсуждение 13-го пакета санкций против России. По информации агентства, ограничения, которые планируется принять к 24 февраля, обсуждались 17 января на встрече послов стран сообщества. Речь шла о расширении санкционных списков, дополнительных торговых ограничениях, а также о мерах по борьбе с обходом рестрикций.

Впоследствии представитель ЕС подтвердил журналистам в Брюсселе, что Евросоюз намерен ввести новые санкции против России ко второй годовщине начала военной операции на Украине.