Суд оставил в силе требования ФАС к S7 о разработке коммерческой политики

Антимонопольная служба установила, что авиакомпания в рамках одного подкласса тарифа продает билеты по разной стоимости

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Суд оставил в силе требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России к авиакомпании S7 о необходимости разработать коммерческую политику. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

Ранее антимонопольная служба выдала перевозчику соответствующее предупреждение.

"Служба установила, что АО "Авиакомпания "Сибирь" в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости. При этом различия цены не связаны с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет", - отметили в ФАС.