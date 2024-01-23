Акции "Яндекса" на Мосбирже росли более чем на 3,4%

Котировки пошли вверх на сообщении о том, что МКАО "Яндекс" стало владельцем основного юрлица "Яндекса" в России

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Стоимость акций "Яндекса" на Московской бирже росла более чем на 3,4%, свидетельствуют данные торгов. Котировки пошли вверх на сообщении о том, что МКАО "Яндекс" стало владельцем основного юрлица "Яндекса" в России.

По данным на 10:00 мск, акции "Яндекса" росли на 3,41%, до 2 689,8 рубля за бумагу. К 10:25 мск акции компании замедлили рост и торговались на уровне 2 643,2 рубля за бумагу (+1,62%).

Согласно данным ЕГРЮЛ, МКАО "Яндекс" 22 января стало владельцем 99,999% в ООО "Яндекс". Остальные 0,001% принадлежат некоммерческому Фонду общественных интересов.