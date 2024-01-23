МИД РФ заявил, что странам СНГ необходимо максимально перейти на расчеты в нацвалютах

Заместитель министра Александр Панкин отметил, что важно обеспечить переход на использование систем платежей, которые не подвержены угрозам

МИНСК, 23 января. /ТАСС/. Странам - участницам Содружества Независимых Государств (СНГ) необходимо полностью перейти на использование национальных валют в торговых расчетах, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Конечно, важно в экономической сфере [странам - участницам СНГ] обеспечить максимальный переход на расчеты в национальных валютах, на использование иных систем платежей, которые не подвержены угрозам", - сказал он перед начавшимся в Минске заседанием Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ, на котором будет представлена Концепция председательства Российской Федерации в Содружестве в 2024 году.

По его словам, в экономической сфере участникам объединения приходится преодолевать сопротивление тем незаконным, нелегальным санкциям, "которые против некоторых стран введены, и того давления, которое на всех участников СНГ оказывается".