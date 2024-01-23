Мишустин: важно повышать эффективность надзора за безопасностью на промышленных объектах

Премьер-министр напомнил, что в стране несколько лет действует мораторий на проведение проверок, недавно он был продлен на 2024 год

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул важность снижения аварийности на промпредприятиях одновременно с ростом эффективности надзора за соблюдением безопасности. Премьер встретился с главой Ростехнадзора Александром Трембицким.

"Очень важно снижать аварийность, при этом повышать эффективность надзорных мероприятий, чтобы сокращение аварийности давало возможность бизнесу сосредоточиться на своем основном деле, меньше тратить сил на обслуживающие мероприятия при безусловном соблюдении всех правил безопасности, особенно на промышленных объектах. Крайне важно, чтобы во главе угла всех мероприятий такого рода стояла жизнь и безопасность человека", - сказал глава кабмина.

Он напомнил, что в РФ уже несколько лет действует мораторий на проведение проверок, недавно он был продлен на 2024 год. "Такой запрет расширяет роль профилактических визитов, по результатам которых предприятия получают рекомендации, а не штрафы и санкции. При этом контроль за соблюдением обязательных требований остается там, где он нужен для предотвращения инцидентов и происшествий", - добавил Мишустин, подчеркнув, что такая задача должна быть первоочередной для Ростехнадзора.