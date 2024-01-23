Авторы лучших проектов чемпионата "Технолидеры Москвы" получили гранты

Главный приз в размере 150 тыс. рублей присудили мобильной водородной электростанции, представленной коллективом студентов МГТУ Баумана, МФТИ и НИУ "МЭИ"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Авторы трех лучших разработок чемпионата "Технолидеры Москвы" получили гранты на их развитие. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Победители чемпионата "Технолидеры Москвы" в рамках демодня презентовали свои проекты потенциальным инвесторам и профильным экспертам. Авторы трех лучших разработок получили денежные гранты на их развитие", - сказали в пресс-службе.

Как уточнила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, программа помогает найти и поддержать талантливых ребят, которые делают первые шаги в сфере высоких технологий. Самым юным из них - 14 лет, самым старшим - 23 года. Участвуя в чемпионате, молодые разработчики получают возможность проконсультироваться с успешными предпринимателями, доработать свои продукты и привлечь финансирование.

В рамках демодня проекты конкурсантов оценивало экспертное жюри. В него вошли вице-президент Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта (АЛРИИ) Владимир Козлов, руководитель проектов по профориентации и стажировкам благотворительного фонда "Система" Алевтина Ксенофонтова, научный руководитель Центра компетенций "Технологии новых и мобильных источников энергии" и директор Центра водородной энергетики Юрий Добровольский, заместитель начальника столичной Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Николай Алилуев и другие.

"Главный приз в размере 150 тыс. рублей присудили мобильной водородной электростанции, представленной коллективом студентов трех профильных вузов - Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана, Московского физико-технического института (МФТИ) и Национального исследовательского университета (НИУ) "МЭИ". Это же технологическое решение получило 100 тыс. рублей от Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Москвы - как инвестиционно привлекательный проект", - добавили в пресс-службе.

Второе место занял сервис перезаправки специализированных трубок для лазерных станков от команды выпускников детских технопарков "Москва" и "Мосгормаш". Размер поддержки - 120 тыс. рублей. Третье место и 90 тыс. рублей достались самому молодому победителю - семикласснику из гимназии "Сколково" Юрию Мельникову. Он создал установку для утилизации пластика "Ем полимер".