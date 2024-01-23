Оператор "Миранда-медиа" завершит в 2024 году строительство сети в ЛНР и ДНР

В том числе речь идет об основных автомобильных дорогах регионов

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российский оператор сотовой связи "Миранда-медиа" планирует завершить в 2024 году строительство своей сети на всей территории Луганской и Донецкой народных республик, включая основные автомобильные дороги регионов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

В компании отметили, что одним из приоритетов "Миранды-медиа" в 2023 году было строительство современных сетей мобильной связи в Донбассе и Новороссии. "В ноябре 2023 года в опытно-коммерческую эксплуатацию запущена сеть мобильной связи в Луганской и Донецкой народных республиках. В 2024 году компания завершит строительство сети на всей территории ЛНР и ДНР, включая основные автодороги", - сообщили в пресс-службе.

"Миранда-медиа" оказывает услуги мобильной связи, широкополосного доступа в интернет и другие цифровые сервисы на территории шести регионов: Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, Республики Крым и Севастополя.