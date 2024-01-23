"Миранда-медиа" завершит в 2024 году в Крыму строительство своей сети

Оно включит покрытие вдоль основных автотрасс

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Оператор "Миранда-медиа" планирует завершить в 2024 году на территории Республики Крым и Севастополя строительство сети, включая покрытие вдоль основных автотрасс. В этот же срок он собирается приступить к коммерческой эксплуатации сети, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В прошлом году продолжалось строительство сети мобильной связи в Крыму и Севастополе. Как и в новых субъектах РФ, на полуострове началась ее опытно-коммерческая эксплуатация, за год улучшено покрытие на Южном берегу Крыма, в Симферополе и Керчи. На сегодня сеть построена на 52% от плана. В этом году оператор завершит строительство на полуострове, включая покрытие основных автотрасс, и приступит к коммерческой эксплуатации", - рассказали в пресс-службе.

В свою очередь в Запорожской и Херсонской областях в 2023 году оператор "Миртелеком", вошедший в группу компаний "Миранда-медиа", занимался прокладкой новых волоконно-оптических линий, а также модернизировал сети мобильной и фиксированной связи, рассказали в пресс-службе. По данным компании, около 190 тыс. жителей Херсонской и Запорожской областей в 2023 году в 129 небольших населенных пунктах получили качественную мобильную связь. Модернизация фиксированных сетей повысила стабильность и качество домашнего интернета для пользователей этих регионов.

"Миранда-медиа" оказывает услуги мобильной связи, широкополосного доступа в интернет и другие цифровые сервисы на территории шести регионов: Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым и Севастополя.