Согласно ей, мошенники обманывают компании фейковыми аккаунтами директоров в мессенджерах

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Сбер выявил новую схему мошенничества в отношении юридических лиц. Злоумышленники создают в мессенджерах фейковый аккаунт якобы руководителя компании, начинают переписку с бухгалтером и просят перевести деньги на указанные ими реквизиты - при совершении перевода деньги уходят на счета дропперов (подставные лица, чьи банковские карты используются для вывода и обналичивания украденных денег). Об этом сообщается в материалах Сбербанка.

"Сбер зафиксировал новый вид мошенничества в отношении корпоративных клиентов. Преступники создают в мессенджерах фейковый аккаунт якобы руководителя компании. Затем с фейкового аккаунта мошенники начинают переписку с бухгалтером компании. После нескольких общих фраз (приветствие, вопрос) "руководитель" дает поручение перевести средства на указанные в сообщении реквизиты. Если подчиненный не замечает подмену и выполняет задачу, деньги компании уходят на счета дропов - людей, которые обналичивают и переводят похищенные кибермошенниками средства", - говорится в сообщении.

Сбер добавляет, что мошенники при создании фейкового аккаунта для большей достоверности могут загрузить в ненастоящий профиль фото из доступных источников: взять, например, его с сайта компании или использовать аватар настоящего аккаунта.

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов отмечает, что кибермошенники реже обманывают юридических лиц, чем физических, но украденные суммы в таких случаях значительно больше. Однако, по его словам, Сбер уже успешно выявляет такие схемы, и фрод-мониторинг банка уже дополнен знанием об этом виде мошенничества.

Тем не менее, предправления советует клиентам быть бдительнее. "Но я хочу еще раз попросить наших корпоративных клиентов быть более бдительными, внимательными и при получении таких сообщений задавать себе вопросы: почему вдруг у руководителя появился новый телефон и аккаунт в мессенджере, почему в нем скрыты данные, почему директор странно к вам обратился. Должны насторожить любые изменения, особенно если они касаются материально ответственных сотрудников компании. Чтобы не оказаться жертвой преступников, лучше лично связаться с руководителем и уточнить все вопросы с ним по телефону или при очной встрече", - предупреждает Кузнецов.