Россия может инициировать создание реестра углеродных единиц стран БРИКС+

Потенциал климатических проектов в природных экосистемах РФ составляет от 100 до 400 млн тонн CO2 эквивалента в год, отмечено в проекте проекте рекомендаций комитета Госдумы по энергетике

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по энергетике планирует рекомендовать правительству рассмотреть возможность создания реестра углеродных единиц стран БРИКС+. Об этом говорится в проекте рекомендаций комитета по итогам заседания круглого стола по климатическим вопросам, который имеется в распоряжении ТАСС.

В документе сказано, что потенциал климатических проектов только в природных экосистемах Российской Федерации, по различным оценкам, составляет от 100 до 400 млн тонн CO2 эквивалента в год, однако для использования данного потенциала необходимо создание условий для развития отрасли климатических проектов на национальном уровне и механизмов для трансграничной передачи углеродных единиц.

"Одним из ключевых шагов для формирования таких условий представляется инициирование создания единого реестра углеродных единиц стран БРИКС+. Представляется целесообразным инициировать создание единого реестра в рамках председательства Российской Федерации в БРИКС в 2024 году", - говорится в документе.

С 1 сентября 2022 года в России начал функционировать реестр рынка углеродных единиц: участники рынка могут регистрировать климатические проекты, выпускать углеродные единицы в обращение и проводить сделки с ними.