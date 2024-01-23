Более 4,5 тыс. работодателей в 2023 году получили субсидии Соцфонда за прием сотрудников

Социальный фонд напомнил, что программу субсидирования найма запустили в 2021 году как меру стимулирования занятости

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Социальный фонд России выплатил субсидии 4,6 тыс. работодателям по итогам 2023 года в рамках программы стимулирования найма. Об этом сообщается на сайте Соцфонда.

"Социальный фонд России перечислил компаниям по итогам 2023 года 1 656,8 млн рублей за трудоустройство граждан по программе субсидирования найма. Средства получили 4,6 тыс. работодателей, которые приняли на работу 33,1 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В Соцфонде напомнили, что программу субсидирования найма запустили в 2021 году как меру стимулирования занятости. Тогда она предусматривала выделение дотаций за трудоустройство безработных и выпускников 2020 года. Позже проект скорректировали, он охватил молодежь в возрасте до 30 лет и беженцев из Донецкой и Луганской народных республик и с Украины. В 2023 году программу распространили на участников специальной военной операции.

На господдержку могут претендовать юридические лица, некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели, не имеющие долгов по заработной плате, налогам, сборам, страховым взносам и штрафам. На каждого работника предоставляется субсидия в размере одного минимального размера оплаты труда (19 242 рубля) плюс соответствующие средства на уплату страховых взносов.

"Чтобы получить субсидию, работодателю необходимо через портал "Работа в России" обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии, а затем направить заявление через личный кабинет страхователя на сайте Социального фонда", - добавили в Соцфонде.